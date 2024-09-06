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Донецкая группа новостей

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"Я недовольна... На 121-й очень большие очереди, попасть невозможно, а цены повышают"

"Я недовольна... На 121-й очень большие очереди, попасть невозможно, а цены повышают"

"Я недовольна. На 121-й очень большие очереди, попасть невозможно, а цены повышают" Мы узнали у макеевчан, что они думают о подорожании проезда на автобус № 121.

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