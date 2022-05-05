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Пресса США: Американская разведка передаёт Киеву данные о месте нахождения российских офицеров на Украине

Пресса США: Американская разведка передаёт Киеву данные о месте нахождения российских офицеров на Украине

Американское издание вышло с публикацией, в которой со ссылкой на должностных лиц говорится о передаче со стороны разведки США Киеву данных о точных местах нахождения российских офицеров, выполняющих задачи в рамках специальной военной операции.

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