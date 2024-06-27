Игровая ситуация по правилам безопасности ´Путешествие зверят в город´.

Безопасность детей и взрослых является одной из основных задач нашего общества, а детский сад - это целостный организм, где все, начиная от руководителя и заканчивая техническими работниками, должны осознавать и нести полную ответственность за сохранения жизни и здоровья, за безопасность доверенных нам детей.
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