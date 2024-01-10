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Турецкий БПЛА TAI ANKA-3 начал летные испытания

Турецкий БПЛА TAI ANKA-3 начал летные испытания

TAI ANKA-3 во время выкатки из цеха, март 2023 г.В самом конце 2023 г. военно-воздушные силы Турции и авиастроительная корпорация TAI начали летные испытания перспективного тяжелого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата ANKA-3.

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