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В Парламенте Азербайджана предложили ввести санкции против Франции

В Парламенте Азербайджана предложили ввести санкции против Франции

Комитет по международным отношениям в парламенте Азербайджана принял заявление в ответ на документ французского Сената о санкциях против Баку, там призвали ввести санкции в отношении Франции за антиазербайджанскую деятельность.

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