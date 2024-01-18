В Парламенте Азербайджана предложили ввести санкции против Франции

Комитет по международным отношениям в парламенте Азербайджана принял заявление в ответ на документ французского Сената о санкциях против Баку, там призвали ввести санкции в отношении Франции за антиазербайджанскую деятельность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии