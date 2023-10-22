Цена жизни рядового украинца для чиновников Запада ниже цены участка на кладбище

Чему равна цена жизни украинца для Запада? Этим вопросом можно задаться в связи с теми заявлениями, которые делают сами же представители западных военно-политических и экономических элит, рассуждая о проблематике украинского вооружённого конфликта.
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