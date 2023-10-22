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Цена жизни рядового украинца для чиновников Запада ниже цены участка на кладбище

Цена жизни рядового украинца для чиновников Запада ниже цены участка на кладбище

Чему равна цена жизни украинца для Запада? Этим вопросом можно задаться в связи с теми заявлениями, которые делают сами же представители западных военно-политических и экономических элит, рассуждая о проблематике украинского вооружённого конфликта.

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