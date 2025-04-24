Медведев: МУС, выдавая ордер на арест Путина, противоречит сам себе

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье, опубликованной в 1-м номере за 2025 год журнала "Правоведение" СПбГУ, заявил, что Международный уголовный суд (МУС) противоречит сам себе, выдавая ордер на арест президента РФ Владимира Путина.