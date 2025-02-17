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Вице-президент США передал Евросоюзу черную метку

Вице-президент США передал Евросоюзу черную метку

@ IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета Европейские политики приходят в себя после сокрушительной речи вице-президента США на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Комментарии
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V
Valery
Пока дифирамбы петь рано. Игра идет по крупному. На кону само человечесво.
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