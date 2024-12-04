Девушке вонзили нож во влагалище после изнасилования

Уралец изнасиловал подругу собутыльника и ударил ее ножом в промежность В Екатеринбурге в больницу №23 доставили 20-летнюю девушку с множественными ножевыми ранениями после изнасилования, сообщает агентство URA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии