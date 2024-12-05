В сериале «Гарри Поттер» Северуса Снейпа может сыграть чернокожий актер

Британский актёр африканского происхождения Паапа Эссьеду рассматривается на роль профессора Северуса Снейпа в предстоящем американском сериале «Гарри Поттер», премьера которого намечена на 2026 год, сообщают американские СМИ со ссылкой на осведомленные источники.