В сериале «Гарри Поттер» Северуса Снейпа может сыграть чернокожий актер

Британский актёр африканского происхождения Паапа Эссьеду рассматривается на роль профессора Северуса Снейпа в предстоящем американском сериале «Гарри Поттер», премьера которого намечена на 2026 год, сообщают американские СМИ со ссылкой на осведомленные источники.
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