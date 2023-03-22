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Украинские войска обстреляли Донецк, повреждено здание школы

ВСУ обстреляли  Петровский район Донецка, при обстреле повреждено здание школы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале  глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

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