Украинские войска обстреляли Донецк, повреждено здание школы

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, при обстреле повреждено здание школы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.
Популярные статьи
- Медведев об ордере МУС на арест Путина: нет необходимости объяснять, где следует воспользоваться этим документом
- Евгения Ройзмана задержали за репост экстремистской символики
- Захарова предложила МУС оценить слова экс-президента США Буша, заявившего, что «миссия Украины - убить как можно больше русских»
Свежие комментарии