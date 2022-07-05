Какие автомобили предлагают встроенные детские сиденья?

Было бы удобно, если бы в семейных автомобилях были встроенные детские сиденья? И не только для родителей, у которых несколько автомобилей, но и для бабушек и дедушек, опекунов и всех, кому может понадобиться безопасно перевезти ребенка.
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