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Какие автомобили предлагают встроенные детские сиденья?

Какие автомобили предлагают встроенные детские сиденья?

Было бы удобно, если бы в семейных автомобилях были встроенные детские сиденья? И не только для родителей, у которых несколько автомобилей, но и для бабушек и дедушек, опекунов и всех, кому может понадобиться безопасно перевезти ребенка.

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