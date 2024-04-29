Генерал ВСУ заявил, что потеря Очеретино серьезно ударит по Украине

REUTERS/Oleksandr Ratushniak Освобождение российскими военными населенного пункта Очеретино может дать России значительное преимущество на фронте, заявил в эфире телеканала "Прямой" отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос.
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