WSJ: военная операция США против Ирана может продлиться в 2027 году

Глава Пентагона Пит Хегсет негласно продлевает сроки развертывания военных США на Ближнем Востоке, допуская, что операция против Ирана может продлиться в 2027 году.
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