«Как ваша корова упала в канализацию?» спасатели не спрашивали, извлекая буренку

На неожиданную спасательную операцию была вызвана бригада МЧС в Джанкойском районе Крыма. Из выгребной ямы глубиной около двух с половиной метров корову доставали при помощи лебедки, позже сообщив, что «при проведении работ никто не пострадал».
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