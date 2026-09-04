Выход из тупика - в победах на фронте

Комментарий к посту Нас это тоже шокировало, да.Визит Силуанова в США нельзя рассматривать в отрыве от секретного и неожиданного визита директора ЦРУ.
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