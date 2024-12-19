Число пострадавших превысило 30 человек: что известно о столкновении поездов под Мурманском

Два человека погибли. 14 госпитализированы, состояние четверых из них оценивается как тяжёлое.Число пострадавших в результате аварии с пассажирским и грузовым поездами в Мурманской области превысило 30 человек.
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