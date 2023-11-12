«Здоровый образ жизни»: Как отказаться от вредных привычек

Отказ от вредных привычек — ключ к здоровому образу жизни. Начните с определения причин: стресс, скука, социальное давление? Замените их полезными альтернативами: занятия спортом, хобби, встречи с друзьями.
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