"Молнии" русского спецназа: дроны жгут бронетехнику на покровском направлении. Свежие сводки с фронтов СВО

Боевые действия ведутся на всех направлениях.Отряд специального назначения "Вега", входящий в состав 24-й бригады спецназа, почти два года выполняет поставленные задачи в зоне проведения специальной операции.
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