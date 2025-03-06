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"Молнии" русского спецназа: дроны жгут бронетехнику на покровском направлении. Свежие сводки с фронтов СВО

"Молнии" русского спецназа: дроны жгут бронетехнику на покровском направлении. Свежие сводки с фронтов СВО

Боевые действия ведутся на всех направлениях.Отряд специального назначения "Вега", входящий в состав 24-й бригады спецназа, почти два года выполняет поставленные задачи в зоне проведения специальной операции.

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