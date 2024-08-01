С первым днем августа! Смотрите подборку ярких и самобытных фестивалей последнего месяца лета, которые нельзя пропустить 3 августа «Праздник русских традиций на родине тяжеловоза» в Гавриловом ПосадеЗдесь можно увидеть состязание лошадей-тяжеловозов, показательные выступления по кавалерийской рубке, принять участие в русских народных забавах, сыграть в футбол на сене, попробовать уникальные напитки, посетить ярмарку фермерских товаров и народных художественных промыслов, послушать современную фолк-музыку.