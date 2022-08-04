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Reuters: Тайвань развернул системы ПРО для контроля действий авиации НОАК

Reuters: Тайвань развернул системы ПРО для контроля действий авиации НОАК

globallookpress/U Aung На Тайване заявили о развертывании противоракетных систем для отслеживания действий ВВС НОАК, а также выдвижении кораблей на «среднюю линию» для контроля китайских ВМС, сообщает Reuters со ссылкой на тайваньский источник.

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