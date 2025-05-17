Трёхлетняя девочка умерла, поев у мигрантов: первые итоги расследования

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Борис Сторублевцев
Да местами и была антисанитария , но сэс всех систематически кошмарила , то есть наводили порядок!!!
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11 час.
Сергей Чекановский
Мать - идиотка!
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10 час.
ВР
Вова Рябов
А как они открывают эти точки общепита.хотя приехали.строителями.вопрос к чиновникам на местах.кто разрешил и кто пойдет.как пособник этих отравлений
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2 час.
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