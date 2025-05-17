Трёхлетняя девочка умерла, поев у мигрантов: первые итоги расследования

Да местами и была антисанитария , но сэс всех систематически кошмарила , то есть наводили порядок!!!

ВР

Вова Рябов

А как они открывают эти точки общепита.хотя приехали.строителями.вопрос к чиновникам на местах.кто разрешил и кто пойдет.как пособник этих отравлений