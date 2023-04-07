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Французский политик Флориан: президент Макрон не понимает, что его везде унижают

Французский политик Флориан: президент Макрон не понимает, что его везде унижают

Президента Эммануэля Макрона в Китае не восприняли всерьез. Его отсадили подальше от председателя КНР Си Цзиньпина, но он не придал этому значения, заявил в своем Twitter бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

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