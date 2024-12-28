Посол РФ в Бельгии Александр Токовинин заявил агентству РИА Новости, что некоторые страны Североатлантического альянса, а также общественность на Западе все больше выступают за прекращение украинского конфликта и конфронтации с Россией.
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