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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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КХЛ. СКА в гостях у «Трактора», «Автомобилист» примет «Салават», «Динамо» Москва против «Авангарда»

СКА сыграет с «Трактором» в гостях, «Автомобилист» примет «Салават», «Динамо» Москва встретится с «Авангардом» Фонбет Чемпионат КХЛ Трактор – СКА Дата проведения 18 марта, 17.

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