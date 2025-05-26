В Смоленске МУТТП снова объявило о "катастрофической нехватке водителей"

МУТПП Смоленска заявило о невозможности пустить большой автобус на маршрут №38 В адрес городских властей поступило обращение от жителей Смоленска с просьбой выпустить на маршрут №38 автобус большой вместимости.
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