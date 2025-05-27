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Почему не как мне надо или Ошибаться можно, врать - нельзя

Почему не как мне надо или Ошибаться можно, врать - нельзя

На этом ресурсе очень много копипасты. Из СМИ, из различных «каналов», из подборок сайтовых народных размышлений.

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