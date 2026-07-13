Татарстан улучшил результаты ЕГЭ: больше стобалльников, выше средние баллы

Завершился основной период ОГЭ и ЕГЭ, и стали известны предварительные результаты экзаменов. Хотя еще 8 и 9 июля выпускники пересдавали предметы по выбору и сейчас идет обработка их работ, уже видно, что средние баллы ЕГЭ по всем предметам в Татарстане превысили общероссийские.