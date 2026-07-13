НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

111 подписчиков

Татарстан улучшил результаты ЕГЭ: больше стобалльников, выше средние баллы

Татарстан улучшил результаты ЕГЭ: больше стобалльников, выше средние баллы

Завершился основной период ОГЭ и ЕГЭ, и стали известны предварительные результаты экзаменов. Хотя еще 8 и 9 июля выпускники пересдавали предметы по выбору и сейчас идет обработка их работ, уже видно, что средние баллы ЕГЭ по всем предметам в Татарстане превысили общероссийские.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии