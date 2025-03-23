Льюис Хэмилтон: Я узнал, что значит побеждать на машине Ferrari

Льюис Хэмилтон: Я узнал, что значит побеждать на машине FerrariFerrariСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон признался, очень гордится своей победой за рулём машины Ferrari в спринте в Шанхае «В субботу я узнал, что значит побеждать на машине Ferrari, и я невероятно горжусь этим достижением.
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