Байден привел цитату Киссинджера о России

АНГЕЛ АНГЕЛ

Ну то что США, англосаксы с жидомасонами и т.д. принимали участие в теракте по Северным потокам нет ни какого сомнения и не подлежит даже обсуждению и сомнению. Хохлостан на сегодня становится мировой помойкой всех грехов, бед, провалов, войн терактов и т.д. Что можно взять с банкрота как политического, так и экономического, военного и т.д. Теперь под прикрытием хохлостана Запада, США, НАТО и т.д пойдут на все что угодно в плоть до применения ядерного оружия, грязной бомбы, бактериологического, химического оружия и т.д. виновный за все последствия уже есть и это хохлостан и непосредственно Зе, на которого все сольют и уберут как его ненужного. Его спасение это перебраться в Россию с компроматом по всем делам с США, англосаксами и жидомасонами, ЕС, НАТО и т.д. В ЕС у политиков с чиновниками разум полностью отсутствует и о последствиях они не думают. То что из них экономический труп сделали это факт, осталось только закопать поглубже, но еще они получат и последствия от применения хохлами ядерного , химического и бактериологического террора в зоне СВО или против России. Тогда из европы будет могильник, в зависимости от примененного оружия, а США, англосаксы с жидомасонами останутся чистыми и победителями от этой ситуации... Кстати и скандинавам радоваться будет тоже нечему... Это не США за океаном и не англосаксы с жидомасонами до которых может и не докатиться, а вы можете хапнуть тоже и не по детски.... Друзей надо уметь выбирать, ну не друзей а хотя бы поддерживать добрососедские отношения.... Так что еще вопрос кто пострадает больше от безумия террористического режима хохлов...