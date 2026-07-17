«Ростех» рассказал о достоинствах Су-30СМ2

Российские многоцелевые истребители Су-30СМ2 получили увеличенную боевую нагрузку и адаптированы для применения новых образцов высокоточного авиационного оружия, в том числе средства поражения надводных и наземных целей.
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