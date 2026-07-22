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Что сделать со старыми иконами, объяснил священник

Что сделать со старыми иконами, объяснил священник

В каждом православном доме можно встретить иконы, которые хранятся годами и даже десятилетиями. Одни передаются по наследству от родителей и бабушек, другие появляются после посещения храмов или паломнических поездок.

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