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БОЛЬШОЙ АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ КОСМОПРОГНОЗ на 2024 год

БОЛЬШОЙ АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ КОСМОПРОГНОЗ на 2024 год

Дорогие Друзья и СоРАтники! Школа Астропсихологии Николая Денисенко представляет Большой астрологический Космопрогноз на 2024 год   Основные характеристики 2024 года: (по разным системам и подходам)   По Восточному гороскопу:  10 февраля 2024 года в 02:00 мск начнется год ДЕРЕВЯННОГО или ЗЕЛЕНОГО ДРАКОНА Дракон в натурфилософии Китая символизирует СИЛУ (энергии Неба), что означает активное влияние космических ПоКонов на жизнь человечества.

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