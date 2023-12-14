Дорогие Друзья и СоРАтники! Школа Астропсихологии Николая Денисенко представляет Большой астрологический Космопрогноз на 2024 год Основные характеристики 2024 года: (по разным системам и подходам) По Восточному гороскопу: 10 февраля 2024 года в 02:00 мск начнется год ДЕРЕВЯННОГО или ЗЕЛЕНОГО ДРАКОНА Дракон в натурфилософии Китая символизирует СИЛУ (энергии Неба), что означает активное влияние космических ПоКонов на жизнь человечества.