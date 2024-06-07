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Бизнес журнал. Урал

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«Уралбиофарм» включили в федеральный план приватизации

«Уралбиофарм» включили в федеральный план приватизации

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому екатеринбургское предприятие «Уралбиофарм», ранее принадлежавшее уральскому бизнесмену Малику Гайсину, включено в план приватизации на 2024 – 2026 годы.

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