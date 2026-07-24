Реальный опыт использования китайского смартфона: связь, сенсоры и игровая мощь

Когда я впервые взяла в руки этот аппарат, меня, как и многих, терзал один и тот же вопрос: а не превратится ли мой новый мощный гаджет в тыкву за пределами крупного города? Все эти разговоры о «китайских прошивках» и урезанных частотах создают вокруг устройств ореол риска.