Депутат Милонов хочет создать в России полицию нравов

Она поможет в охране традиционных ценностей Виталий Милонов в интервью «Ридусу» прокомментировал новость о привлечении МВД России к сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
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