Котёл в Великой Новосёлке: Армия России штурмует город с трёх сторон (КАРТА)

О ситуации вокруг Великой Новосёлки: Армия России штурмует город с трёх сторон. О тяжёлой для ВСУ ситуации на южно-донецком направлении сообщает работающий на ГУР аналитический ресурс Deep State: «После взятия Нескучного и Времевки последние дни русские сосредоточили внимание на поселке и начали активные штурмовые действия по его взятию.