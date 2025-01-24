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Русская весна

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Котёл в Великой Новосёлке: Армия России штурмует город с трёх сторон (КАРТА)

Котёл в Великой Новосёлке: Армия России штурмует город с трёх сторон (КАРТА)

О ситуации вокруг Великой Новосёлки: Армия России штурмует город с трёх сторон. О тяжёлой для ВСУ ситуации на южно-донецком направлении сообщает работающий на ГУР аналитический ресурс Deep State: «После взятия Нескучного и Времевки последние дни русские сосредоточили внимание на поселке и начали активные штурмовые действия по его взятию.

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