Азиатские рынки в штопоре: Япония рухнула вслед за Уолл-стрит

Пятница стала днём глубоких падений для азиатских бирж на фоне тарифного шока от Дональда Трампа. Лидером снижений выступила Япония: Nikkei 225 обвалился на 2,75% (33 780,58 пунктов), оказавшись на 20% ниже июльского пика, а Topix рухнул на 3,37% (2 482,06).