ЦИК Белоруссии: за Лукашенко на выборах проголосовали свыше 5,13 млн избирателей

Глава Центрального избирательного комитета Белоруссии Игорь Карпенко сообщил, что за Александра Лукашенко на прошедших выборах президента проголосовали 86,82% избирателей или свыше 5,13 млн отдавших свой голос.
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