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Почему так затягивается СВО

Почему так затягивается СВО

Все перипетии, связанные с проведением СВО, ставят у непредвзятого наблюдателя естественный вопрос, почему все так затягивается и почему мы так долго не можем победить не такого уж сильного противника и вообще какой у нас образ победы в этом конфликте.

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Комментарии
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Александр Батт
Александр Попов
Как и в любой структуре.
Да.
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1 м.
Юрий Кушнарев
Александр Батт
Романовы в 1917 году всё сделали правильно. Это  большевики-коммунисты ПОДЛО захватили власть ПРЕСТУПНЫМ вооруженным путем. Организовали Красный террор, Гражданскую войну, экспроприацию, раскулачивание, расказачивание, воинствующий атеизм, репрессии. И развалили страну.
где же ты историю учил? в медресе?
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1 м.
Александр Попов
Юрий Кушнарев
где же ты историю учил? в медресе?
Официальная история его не устраивает, поэтому он свою сочинил.
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1 м.