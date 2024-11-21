Парламент Эстонии принял в I чтении законопроект о лишении россиян права голоса

Рийгикогу (парламент) Эстонии утвердил в первом чтении законопроект о внесении в конституцию страны поправок, лишающих граждан РФ и Белоруссии права голоса на муниципальных выборах, сообщает издание Postimees.
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