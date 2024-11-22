«Понадобилось пролить кровь»: общественно-политические деятели — о связи между «майданами» 2004 и 2014 годов на Украине

20 лет назад, 22 ноября 2004 года, в Киеве началась так называемая оранжевая революция. Сторонники прозападного кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко отказались признать его поражение на выборах и вышли протестовать на площадь Независимости в Киеве.
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