Ежик Хренобус, каракал Шлепа и их друзья: в чем секрет успеха блогеров Блоптоп

Лесные жители с необычными именами завоевали сердца детей и подростков Игрушки бренда Блоптоп появились на рынке относительно недавно — не больше двух лет назад, и их популярность только набирает обороты.
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