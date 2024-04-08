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Новую тяжелую огнеметную систему ТОС-3 разрабатывают в России

Ростех ведет разработку новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3. Машина будет построена на гусеничной базе, ее оснастят увеличенной дальностью стрельбы, рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

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