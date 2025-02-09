Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС и вернуть всех заложников из Газы

В субботу, 8 февраля, ХАМАС вернул Израилю 3 заложников. После освобождения израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что уничтожит движение ХАМАС и вернет всех заложников, удерживаемых в Секторе Газа.
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