Федеральное агентство новостей №1

7 136 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Обычный лондонский идиот.Надевший маску Че...
  • Андрей Корольков
    Точно так же, на опыте немецких штурмовых отрядов Первой Мировой Войны, вермахт создал теории и уставы, позволившие и...«Удар еще более с...
  • Юрий Шестаков
    Даже животные не гадят там, где живут! А эти, видимо, уже не хотят здесь жить раз так поступают, пусть брешут подальш...«Лишать гражданст...

Скандал в благородном семействе: на полях саммита G7 премьеры Италии и Канады разошлись во взглядах на ЛГБТ

Скандал в благородном семействе: на полях саммита G7 премьеры Италии и Канады разошлись во взглядах на ЛГБТ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подверг критике председателя совета министров Италии Джорджию Мелони из-за позиции итальянского лидера относительно ЛГБТ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх