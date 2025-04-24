Квантовым процессорам из кремния быть — австралийский стартап впервые запу...

Квантовым процессорам из кремния быть — австралийский стартап впервые запутал квантовые «транзисторы»Австралийский стартап Diraq опубликовал в журнале Nature Communications статью, в которой впервые обосновал возможность выпуска квантовых процессоров из кремния на основе электронных спиновых кубитов.
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