Квантовым процессорам из кремния быть — австралийский стартап впервые запу...

Квантовым процессорам из кремния быть — австралийский стартап впервые запутал квантовые «транзисторы»Австралийский стартап Diraq опубликовал в журнале Nature Communications статью, в которой впервые обосновал возможность выпуска квантовых процессоров из кремния на основе электронных спиновых кубитов.