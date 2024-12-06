Ротшильды проболтались: Мировая закулиса предупредила "своих", чем закончится СВО

ВТ

Врам Тавризов

Есть ли наша власть на наших улицах? В наших общественных местах? В наших телефонах. В которых роются мошенники? В наших банках? Да ведь уже нет места, где бы не роилось жульё, бандиты, мигранты, пофигисты власти и силовых структур и тп - Пора уже в этих вопросах внутри страны вовсю открывать поголовный Второй Фронт - он даже важнее СВО ( хотя бы вровень)