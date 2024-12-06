Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 847 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Демин
    ВС РФ движется на запад, а не на восток. Опечатка?Ротшильды проболт...
  • Иван Михайлович Строгов
    Что за поколение растёт,  не могут собраться и поставить чурок на место, чтобы ходили по струнке с потупленным взглядом.Минус два зуба и ...
  • Евгений Решетников
    Чо непонятного, на 360 градусов развернулись и поперли!...Ротшильды проболт...

Ротшильды проболтались: Мировая закулиса предупредила "своих", чем закончится СВО

Ротшильды проболтались: Мировая закулиса предупредила "своих", чем закончится СВО

Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА The Economist по традиции представил читателям перед Новым годом очередную обложку-ребус.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВТ
Врам Тавризов
Есть ли наша власть на наших улицах? В наших общественных местах? В наших телефонах. В которых роются мошенники? В наших банках? Да ведь уже нет места, где бы не роилось  жульё, бандиты, мигранты, пофигисты власти и силовых структур и тп - Пора уже в этих вопросах внутри страны вовсю открывать поголовный Второй Фронт - он даже важнее СВО ( хотя бы вровень)
Ответить
9 час.
Евгений Решетников
Чо непонятного, на 360 градусов развернулись и поперли!...
Ответить
4 час.
Семен Демин
ВС РФ движется на запад, а не на восток. Опечатка?
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх