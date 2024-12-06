Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА The Economist по традиции представил читателям перед Новым годом очередную обложку-ребус.
Ротшильды проболтались: Мировая закулиса предупредила "своих", чем закончится СВО
Комментарии
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Врам Тавризов
Есть ли наша власть на наших улицах? В наших общественных местах? В наших телефонах. В которых роются мошенники? В наших банках? Да ведь уже нет места, где бы не роилось жульё, бандиты, мигранты, пофигисты власти и силовых структур и тп - Пора уже в этих вопросах внутри страны вовсю открывать поголовный Второй Фронт - он даже важнее СВО ( хотя бы вровень)
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9 час.
Евгений Решетников
Чо непонятного, на 360 градусов развернулись и поперли!...
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4 час.
Семен Демин
ВС РФ движется на запад, а не на восток. Опечатка?
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3 час.
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