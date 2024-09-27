Си Цзиньпин председательствовал на заседании Политбюро ЦК КПК, посвященном анализу и изучению текущей экономической ситуации

Пекин, 26 сентября /Синьхуа/ -- Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ в четверг провело заседание, на котором была проанализирована и изучена текущая экономическая ситуация и разработан план работы в сфере экономики на следующем этапе.