Си Цзиньпин председательствовал на заседании Политбюро ЦК КПК, посвященном анализу и изучению текущей экономической ситуации

Пекин, 26 сентября /Синьхуа/ -- Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ в четверг провело заседание, на котором была проанализирована и изучена текущая экономическая ситуация и разработан план работы в сфере экономики на следующем этапе.
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