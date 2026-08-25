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Житель областного центра лишился почти 2 800 000 рублей, поверив девушке с сайта знакомств

В полицию поступило заявление от 46‑летнего местного жителя, ставшего жертвой мошенников. По факту произошедшего следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

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